Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes
Plaça Sant Antonio, 1
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Alberg La Bilbaina
Disponible sense connexió
610
Plaça Sant Antonio, 1
Santoña (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José María Ruiz
Observacions: Cap l'opció de comptar amb llençols, manta i edredó.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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