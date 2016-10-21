Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa
San Antonio plaza, 1
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La Bilbaína aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
610
San Antonio plaza, 1
Santoña (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Maria Ruiz
Oharrak: Maindireak, manta eta edredoia eduki daitezke.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 12
Laredotik Güemesera arteko etapa
km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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