Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes

Albergue La Bilbaína

Disponible sin conexión
77
13
Albergue la bilbaina

Plaza San Antonio, 1
Santoña (Cantabria)

942 66 19 52, 647 709 013

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José María Ruiz

Observaciones: Cabe la opción de contar con sábanas, manta y edredón.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías