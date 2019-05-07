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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Albergue a Adega do camiño

Dispoñible sen conexión
627
0
03 la bodega del camino

C/ Placeta 8
Lorca (Navarra)

948 54 13 27 - 948 54 11 62

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Malvina e Polina

Observacións: Almorzo deportivo 6 €Cea comunitaria 15 €

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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