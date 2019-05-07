Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
C/ Placeta 8
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Albergue a Adega do camiño
Dispoñible sen conexión
6270
C/ Placeta 8
Lorca (Navarra)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Malvina e Polina
Observacións: Almorzo deportivo 6 €Cea comunitaria 15 €
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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