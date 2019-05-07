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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Bideko sotoa aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
626
0
03 la bodega del camino

Plazeta kalea, 8
Lorca (Nafarroa)

948 54 13 27 - 948 54 11 62

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Malvina eta Polina

Oharrak: Kirol gosaria 6 € Afari komunitarioa 15 €

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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