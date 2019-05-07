Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Plazeta kalea, 8
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Bideko sotoa aterpea
Konexiorik gabe erabilgarri
6260
Plazeta kalea, 8
Lorca (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Malvina eta Polina
Oharrak: Kirol gosaria 6 € Afari komunitarioa 15 €
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak