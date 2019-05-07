Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Placeta 8
Albergue la Bodega del camino
Disponible sin conexión
66978
C/ Placeta 8
Lorca (Navarra)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Malvina y Polina
Observaciones: Desayuno deportivo 6 € Cena comunitaria 15 €
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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