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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Alberg el Celler del camí

Disponible sense connexió
627
0
03 la bodega del camino

C/ Placeta 8
Lorca (Navarra)

948 54 13 27 - 948 54 11 62

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Malvina i Polina

Observacions: Desdejuni esportiu 6 €Sopar comunitari 15 €

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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