Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
C/ Placeta 8
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Alberg el Celler del camí
Disponible sense connexió
6270
C/ Placeta 8
Lorca (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Malvina i Polina
Observacions: Desdejuni esportiu 6 €Sopar comunitari 15 €
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 5
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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