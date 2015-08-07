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Albergue 108 to Santiago
Km 108. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Javier e Fanny
Observacións: Habitacións dobres, triplas, cuádruplas e individuais con Wi-Fi. Secador de pelo. Sabas de algodón en liteiras. Almorzo buffet desde 5:00 h. Admítense mascotas. Admítense reservas.
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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