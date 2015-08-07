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108 to Santiago aterpetxea
108. km. Barbadun (Barbadun)
Barbadun (Barbadun)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier eta Fanny
Oharrak: Gela bikoitzak, hirukoitzak, laukoitzak eta banakakoak Wifi bidez. Ile-lehorgailua. Kotoizko maindireak, litotan. Buffeteko gosaria, 5:00etatik aurrera. Maskotak onartzen dira. Erreserbak onartzen dira.
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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