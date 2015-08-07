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Alberg 108 to Santiago
Km 108. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier i Fanny
Observacions: Habitacions dobles, triples, quàdruples i individuals amb Wi-Fi. Assecador de pèl. Llençols de cotó en lliteres. Desdejuni buffet des de 5:00 h. S'admeten mascotes. S'admeten reserves.
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