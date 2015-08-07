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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue 108 to Santiago

Disponible sin conexión
1004
19
108 to santiago

Km 108. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)

634 894 524

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier y Fanny

Observaciones: Habitaciones dobles, triples, cuádruples e individuales con Wi-Fi. Secador de pelo. Sábanas de algodón en literas. Desayuno buffet desde 5:00 h. Se admiten mascotas. Se admiten reservas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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