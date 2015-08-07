Albergue 108 to Santiago

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier y Fanny

Observaciones: Habitaciones dobles, triples, cuádruples e individuales con Wi-Fi. Secador de pelo. Sábanas de algodón en literas. Desayuno buffet desde 5:00 h. Se admiten mascotas. Se admiten reservas.