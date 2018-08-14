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Acolá Pontevedra
Arzobipo Malvar, 11-15, baixo, 36001
Pontevedra
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Candea e Camilo
Observacións: Atópase fronte á basílica de Santa María. Dispón de lavadoras, aire acondicionado, cociña dous vestiarios completos e está adaptado a minusválidos.Son 2 establecementos independentes , poden aloxar no número 11 ou número 15
Camiño Portugués
Etapa de Redondela a Pontevedra
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