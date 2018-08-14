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Acolá Pontevedra
Arzobipo Malvar, 11-15, baix, 36001
Pontevedra
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Candela i Camilo
Observacions: Es troba enfront de la basílica de Santa María. Disposa de rentadores, aire condicionat, cuina dos vestuaris complets i està adaptat a minusvàlids.Són 2 establiments independents , poden allotjar en el número 11 o número 15
Camí Portuguès
Etapa de Redondela a Pontevedra
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