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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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Acolá Pontevedra

Konexiorik gabe erabilgarri
29
0
Albergue acola

Arzobipo Malvar, 11-15, behea, 36001
Pontevedra

678680758

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kandela eta Camilo

Oharrak: Santa Maria basilikaren parean dago. Garbigailuak, aire girotua, bi aldagela oso ditu eta elbarrientzat egokituta dago. Bi establezimendu independente dira, 11 edo 15 zenbakikoak.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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