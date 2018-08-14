Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Arzobipo Malvar, 11-15, behea, 36001
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Acolá Pontevedra
Konexiorik gabe erabilgarri
290
Arzobipo Malvar, 11-15, behea, 36001
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kandela eta Camilo
Oharrak: Santa Maria basilikaren parean dago. Garbigailuak, aire girotua, bi aldagela oso ditu eta elbarrientzat egokituta dago. Bi establezimendu independente dira, 11 edo 15 zenbakikoak.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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