Acolá Pontevedra

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Candela y Camilo

Observaciones: Se encuentra frente a la basílica de Santa María. Dispone de lavadoras, aire acondicionado, cocina dos vestuarios completos y está adaptado a minusválidos. Son 2 establecimientos independientes , pueden alojarse en el número 11 o número 15