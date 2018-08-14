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Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra

Acolá Pontevedra

Disponible sin conexión
38
2
Albergue acola

Arzobipo Malvar, 11-15, bajo, 36001
Pontevedra

678680758

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Candela y Camilo

Observaciones: Se encuentra frente a la basílica de Santa María. Dispone de lavadoras, aire acondicionado, cocina dos vestuarios completos y está adaptado a minusválidos. Son 2 establecimientos independientes , pueden alojarse en el número 11 o número 15

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Redondela a Pontevedra Etapa 3

Etapa de Redondela a Pontevedra

km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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