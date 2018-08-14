Acolá Pontevedra
Arzobipo Malvar, 11-15, bajo, 36001
Pontevedra
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Candela y Camilo
Observaciones: Se encuentra frente a la basílica de Santa María. Dispone de lavadoras, aire acondicionado, cocina dos vestuarios completos y está adaptado a minusválidos. Son 2 establecimientos independientes , pueden alojarse en el número 11 o número 15
Camino Portugués
Etapa de Redondela a Pontevedra
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