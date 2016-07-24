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Camiño do Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

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A Llosa de Cosme

Dispoñible sen conexión
145
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02 llosa cosme

Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concello de Llanes - Asturias)

609 861 373

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Cueto

Observacións: Trátase dunha casa con dous apartamentos rurais de catro e seis prazas que ofrece prazas individuais para os peregrinos. En Piñeres de Pría, xunto á igrexa de San Pedro, atópase a casa reitoral que abre do 15 de xuño ao 15 de setembro. Ten 36 prazas repartidas en 6 habitacións e costa 6 euros. Teléfono de Manuel, hospitalero: 617 942 141.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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