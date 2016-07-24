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A Llosa de Cosme
Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concello de Llanes - Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Cueto
Observacións: Trátase dunha casa con dous apartamentos rurais de catro e seis prazas que ofrece prazas individuais para os peregrinos. En Piñeres de Pría, xunto á igrexa de San Pedro, atópase a casa reitoral que abre do 15 de xuño ao 15 de setembro. Ten 36 prazas repartidas en 6 habitacións e costa 6 euros. Teléfono de Manuel, hospitalero: 617 942 141.
Camiño do Norte
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
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