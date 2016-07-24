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Camí del Nord Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

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La Llosa de Cosme

Disponible sense connexió
146
0
02 llosa cosme

Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concejo de Llanes - Astúries)

609 861 373

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Cueto

Observacions: Es tracta d'una casa amb dos apartaments rurals de quatre i sis places que ofereix places individuals per als pelegrins. En Piñeres de Pría, al costat de l'església de Sant Pere, es troba la casa rectoral que obre del 15 de juny al 15 de setembre. Té 36 places repartides en 6 habitacions i costa 6 euros. Telèfon de Manuel, hospitalero: 617 942 141.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

km 33,9
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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