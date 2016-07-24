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La Llosa de Cosme
Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concejo de Llanes - Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Cueto
Observacions: Es tracta d'una casa amb dos apartaments rurals de quatre i sis places que ofereix places individuals per als pelegrins. En Piñeres de Pría, al costat de l'església de Sant Pere, es troba la casa rectoral que obre del 15 de juny al 15 de setembre. Té 36 places repartides en 6 habitacions i costa 6 euros. Telèfon de Manuel, hospitalero: 617 942 141.
Camí del Nord
Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces
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