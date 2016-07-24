Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
Piñeres de Pría, 16
La Llosa de Cosme
Disponible sin conexión
15934
Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concejo de Llanes - Asturias)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rosa Cueto
Observaciones: Se trata de una casa con dos apartamentos rurales de cuatro y seis plazas que ofrece plazas individuales para los peregrinos. En Piñeres de Pría, junto a la iglesia de San Pedro, se encuentra la casa rectoral que abre del 15 de junio al 15 de septiembre. Tiene 36 plazas repartidas en 6 habitaciones y cuesta 6 euros. Teléfono de Manuel, hospitalero: 617 942 141.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 18
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces
km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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