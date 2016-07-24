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Camino del Norte Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

La Llosa de Cosme

Disponible sin conexión
159
34
02 llosa cosme

Piñeres de Pría, 16
Piñeres de Pría (Concejo de Llanes - Asturias)

609 861 373

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Cueto

Observaciones: Se trata de una casa con dos apartamentos rurales de cuatro y seis plazas que ofrece plazas individuales para los peregrinos. En Piñeres de Pría, junto a la iglesia de San Pedro, se encuentra la casa rectoral que abre del 15 de junio al 15 de septiembre. Tiene 36 plazas repartidas en 6 habitaciones y cuesta 6 euros. Teléfono de Manuel, hospitalero: 617 942 141.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Llanes a San Esteban de Leces Etapa 18

Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

km 33,9
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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