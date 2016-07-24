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Iparraldeko Bidea Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

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Cosme La Llosa

Konexiorik gabe erabilgarri
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Piñes de Pría, 16
Piñes de Pría (Llanesko Kontzejua - Asturias)

609 861 373

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa Cueto

Oharrak: Lau eta sei plazako bi landa-apartamentu dituen etxea da, eta erromesentzako banakako plazak eskaintzen ditu. Piñes de Prian, San Pedro elizaren ondoan, ekainaren 15etik irailaren 15era arteko errektoretza-etxea dago. 36 plaza ditu 6 geletan banatuta eta 6 euro balio du. Manuel ospitaleko telefonoa: 617942 141.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa Etapa 18

Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa

km 33,9
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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