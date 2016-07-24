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Cosme La Llosa
Piñes de Pría, 16
Piñes de Pría (Llanesko Kontzejua - Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa Cueto
Oharrak: Lau eta sei plazako bi landa-apartamentu dituen etxea da, eta erromesentzako banakako plazak eskaintzen ditu. Piñes de Prian, San Pedro elizaren ondoan, ekainaren 15etik irailaren 15era arteko errektoretza-etxea dago. 36 plaza ditu 6 geletan banatuta eta 6 euro balio du. Manuel ospitaleko telefonoa: 617942 141.
Iparraldeko bidea
Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
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