Camiño Portugués
Estrada de Zacande, 2
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A Dársena do Francés
Dispoñible sen conexión
70
Estrada de Zacande, 2
Redondela
Propiedade do albergue: J. Jacinto Acuña Sotelino
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Perico Acuña e Marcos Acuña
Observacións:
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