Camí Portuguès
Estrada de Zacande, 2
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A Dàrsena do Francés
Disponible sense connexió
70
Estrada de Zacande, 2
Redondela
Propietat de l'alberg: J. Jacinto Encunya Sotelino
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tito Acuña i Marcos Acuña
Observacions:
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots