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Camí Portuguès

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A Dàrsena do Francés

Disponible sense connexió
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A Dàrsena do Francés

Estrada de Zacande, 2
Redondela

663911233

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: J. Jacinto Encunya Sotelino

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tito Acuña i Marcos Acuña

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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