Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Estrada de Zacande, 2
A Dársena do Francés
Disponible sin conexión
353
Estrada de Zacande, 2
Redondela
Propiedad del albergue: J. Jacinto Acuña Sotelino
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Tito Acuña y Marcos Acuña
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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