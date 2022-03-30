Portugalgo Bidea
Zacande estrada, 2
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Dársena do Francés
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Zacande estrada, 2
Biribildu
Aterpetxearen jabegoa: J. Jacinto Acuña Sotelino
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tito Acuña eta Marcos Acuña
Oharrak:
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