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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Refuxio Parroquial de Belorado

Dispoñible sen conexión
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07 refugio parroquial de belorado

Barrio da Roda s/n
Belorado (Burgos)

947 58 00 85

Propiedade do albergue: A Parroquia de Santa María e San Pedro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: A Parroquia

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación Suíza de Amigos do Camiño de Santiago

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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