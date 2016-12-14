Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
Barrio de El Corro s/n
Refugio Parroquial de Belorado
Disponible sin conexión
4257
Barrio de El Corro s/n
Belorado (Burgos)
Propiedad del albergue: La Parroquia de Santa María y San Pedro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Parroquia
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación Suiza de Amigos del Camino de Santiago
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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