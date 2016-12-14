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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Refugio Parroquial de Belorado

Disponible sin conexión
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07 refugio parroquial de belorado

Barrio de El Corro s/n
Belorado (Burgos)

947 58 00 85

Propiedad del albergue: La Parroquia de Santa María y San Pedro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: La Parroquia

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios de la Asociación Suiza de Amigos del Camino de Santiago

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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