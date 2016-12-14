Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
El Corro auzoa, z/g
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Beladoko Parrokiako Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
50
El Corro auzoa, z/g
Belado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria eta San Pedro Parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Bideko Lagunen Suitzako Elkarteko borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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