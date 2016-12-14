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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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Beladoko Parrokiako Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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07 refugio parroquial de belorado

El Corro auzoa, z/g
Belado (Burgos)

947580085

Aterpetxearen jabegoa: Santa Maria eta San Pedro Parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Santiago Bideko Lagunen Suitzako Elkarteko borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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