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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Pensión e albergue Fín dá terra e do camiño

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Pensión e albergue Fín dá terra e do camiño

RÚA ALFREDO SARALEGUI, 15
Fisterra (A Coruña)

675361890

[email protected]

Propiedade do albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.

Observacións: SITUADO NO CENTRO DA LOCALIDADE A ESCASOS 20 METROS DO CASTELO DE SAN CARLOS.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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