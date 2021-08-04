Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
RÚA ALFREDO SARALEGUI, 15
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Pensión e albergue Fín dá terra e do camiño
Dispoñible sen conexión
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RÚA ALFREDO SARALEGUI, 15
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Observacións: SITUADO NO CENTRO DA LOCALIDADE A ESCASOS 20 METROS DO CASTELO DE SAN CARLOS.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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