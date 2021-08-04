Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra
CARRER ALFREDO SARALEGUI, 15
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Pensió i alberg Fín dona terra e do camiño
Disponible sense connexió
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CARRER ALFREDO SARALEGUI, 15
Fisterra (la Corunya)
Propietat de l'alberg: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Observacions: SITUAT EN EL CENTRE DE LA LOCALITAT A ESCASSOS 20 METRES DEL CASTELL DE SANT CARLES.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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