Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
CALLE ALFREDO SARALEGUI, 15
Pensión y albergue Fín da terra e do camiño
Disponible sin conexión
90
CALLE ALFREDO SARALEGUI, 15
Fisterra (A Coruña)
Propiedad del albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.
Observaciones: UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS 20 METROS DEL CASTILLO DE SAN CARLOS.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos