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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Pensión y albergue Fín da terra e do camiño

Disponible sin conexión
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Pensión y albergue Fín da terra e do camiño

CALLE ALFREDO SARALEGUI, 15
Fisterra (A Coruña)

675361890

[email protected]

Propiedad del albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: EMMA MARÍA PÉREZ DOMÍNGUEZ.

Observaciones: UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A ESCASOS 20 METROS DEL CASTILLO DE SAN CARLOS.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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