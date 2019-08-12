O RINCON DE PIN

Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Antígua N-VIN, 6
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Antígua N-VIN, 6
RUITELAN (Veiga de Valcarce)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Propietario
Persoa encargada de atender o albergue: Jose Lopez Santín
Observacións: Lugar en plena natureza e moi tranquilo
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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