O RINCON DE PIN

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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Antígua N-VIN, 6
RUITELAN (Veiga de Valcarce)

616066442 - 987561350

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Propietario

Persoa encargada de atender o albergue: Jose Lopez Santín

Observacións: Lugar en plena natureza e moi tranquilo

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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