Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
Antígua N-VI, 6
EL RINCON DE PIN
Disponible sin conexión
10
Antígua N-VI, 6
RUITELAN (Vega de Valcarce)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Propietario
Persona encargada de atender el albergue: Jose Lopez Santín
Observaciones: Lugar en plena naturaleza y muy tranquilo
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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