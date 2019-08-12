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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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EL RINCON DE PIN

Antígua N-VI, 6
RUITELAN (Vega de Valcarce)

616066442 - 987561350

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El Propietari

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose Lopez Santín

Observacions: Lloc en plena naturalesa i molt tranquil

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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