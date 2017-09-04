Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Xunto ao Camiño (Xusto pasada a Casa Verde). 25,5 km a Santiago
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
O Albergue de Boni
Dispoñible sen conexión
90
Xunto ao Camiño (Xusto pasada a Casa Verde). 25,5 km a Santiago
Salceda (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Boni
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo