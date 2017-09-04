Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Bidearen ondoan (Etxe Berdea pasatuta). 25,5 km Santiagora
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Boniko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Bidearen ondoan (Etxe Berdea pasatuta). 25,5 km Santiagora
Salceda (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boni
Oharrak:
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