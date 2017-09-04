Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Al costat del Camí (Just passada la Casa Verda). 25,5 km a Santiago
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L'Alberg de Boni
Disponible sense connexió
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Al costat del Camí (Just passada la Casa Verda). 25,5 km a Santiago
Salceda (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Boni
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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