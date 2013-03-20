Camiño Baztanés Etapa de Ustaritz a Urdax
Chemin Ordokikoborda. Barrio Gaztelu Gain
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Gîte Harazpy
Dispoñible sen conexión
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Chemin Ordokikoborda. Barrio Gaztelu Gain
Ainhoa (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Luchi
Observacións:
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 2
Etapa de Ustaritz a Urdax
km 21,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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