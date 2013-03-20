Camí Baztanés Etapa d'Ustaritz a Urdax
Chemin Ordokikoborda. Barri Gaztelu Gain
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Gîte Harazpy
Disponible sense connexió
290
Chemin Ordokikoborda. Barri Gaztelu Gain
Ainhoa (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luchi
Observacions:
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 2
Etapa d'Ustaritz a Urdax
km 21,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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