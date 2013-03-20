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Camí Baztanés Etapa d'Ustaritz a Urdax

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Gîte Harazpy

Disponible sense connexió
29
0
Albergue harazpy

Chemin Ordokikoborda. Barri Gaztelu Gain
Ainhoa (França)

05 59 29 89 38

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luchi

Observacions:

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Ustaritz a Urdax Etapa 2

Etapa d'Ustaritz a Urdax

km 21,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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