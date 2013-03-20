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Baztango Bidea Ustaritz-Urdax etapa

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Gîte Harazpy

Konexiorik gabe erabilgarri
29
0
Albergue harazpy

Chemin Ordokikostorda. Gaztelu Gain auzoa
Ainhoa (Frantzia)

0559298938

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borroka

Oharrak:

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Ustaritz-Urdax etapa Etapa 2

Ustaritz-Urdax etapa

km 21,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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