Baztango Bidea Ustaritz-Urdax etapa
Chemin Ordokikostorda. Gaztelu Gain auzoa
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Gîte Harazpy
Konexiorik gabe erabilgarri
290
Chemin Ordokikostorda. Gaztelu Gain auzoa
Ainhoa (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borroka
Oharrak:
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