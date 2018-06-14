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Camiño do Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

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Galerna Zarautz Hostel

Dispoñible sen conexión
82
0
Albergue galerna

Mitxelena, 35
Zarautz (Gipuzkoa)

722759099

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Gotzon e Jon

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

km 20,3
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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