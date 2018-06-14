Camiño do Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
Mitxelena, 35
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Galerna Zarautz Hostel
Dispoñible sen conexión
820
Mitxelena, 35
Zarautz (Gipuzkoa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Gotzon e Jon
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz
km 20,3
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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