Camí del Nord Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
Mitxelena, 35
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Galerna Zarautz Hostel
Disponible sense connexió
890
Mitxelena, 35
Zarautz (Guipúscoa)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gotzon i Jon
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 2
Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz
km 20,3
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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