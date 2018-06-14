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Camino del Norte Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

Galerna Zarautz Hostel

Disponible sin conexión
149
6
Albergue galerna

Mitxelena, 35
Zarautz (Gipuzkoa)

722759099

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Gotzon y Jon

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de San Sebastián-Donostia a Zarautz

km 20,3
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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