Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
A Rua Nº 28
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Cámping Peregrino Ou Castiñeiro
Dispoñible sen conexión
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A Rua Nº 28
Arca-Pedrouzo (O Pino)
Propiedade do albergue: Promotora de Turismo Cultural CHIMU S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Amancio
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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