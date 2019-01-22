Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Rua auzoa, 28
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Erromes O Castiñeiro kanpina
Konexiorik gabe erabilgarri
20
Rua auzoa, 28
Arca-Pedrozo (O Pinua)
Aterpetxearen jabegoa: CHIMU S.L. Turismo turismoaren sustatzailea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Amancio
Oharrak:
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