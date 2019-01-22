Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
A Rua Nº 28
Camping Peregrino O Castiñeiro
Disponible sin conexión
110
A Rua Nº 28
Arca-Pedrouzo (O Pino)
Propiedad del albergue: Promotora de Turismo Cultural CHIMU S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Amancio
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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