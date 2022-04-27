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Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño

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Casucho dá Peregrina

Dispoñible sen conexión
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Casucho dá Peregrina

Rúa Antonio Palacios núm. 52 - Baixo
O Porriño

628635947

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui ao Porriño Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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