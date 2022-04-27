Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño
Rúa Antonio Palacios nº 52 - Bajo
Casucho da Peregrina
Disponible sin conexión
280
Rúa Antonio Palacios nº 52 - Bajo
O Porriño
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos