Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño
Rúa Antonio Palacios núm. 52 - Baix
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Casucho dona Pelegrina
Disponible sense connexió
100
Rúa Antonio Palacios núm. 52 - Baix
O Porriño
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 1
Etapa de Tui a O Porriño
km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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