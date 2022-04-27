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Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

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Casucho dona Pelegrina

Disponible sense connexió
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Casucho dona Pelegrina

Rúa Antonio Palacios núm. 52 - Baix
O Porriño

628635947

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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