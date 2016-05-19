Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ San Pedro de Cardeña, 31 bis, anexo á parroquia de San José Obrero
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Casa de Peregrinos Emaús
Dispoñible sen conexión
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C/ San Pedro de Cardeña, 31 bis, anexo á parroquia de San José Obrero
Burgos
Propiedade do albergue: Parroquia San José Obrero
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia San José Obrero
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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