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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Casa de Peregrinos Emaús

Dispoñible sen conexión
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Albergue emaus

C/ San Pedro de Cardeña, 31 bis, anexo á parroquia de San José Obrero
Burgos

947 25 28 51

[email protected]

Propiedade do albergue: Parroquia San José Obrero

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia San José Obrero

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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