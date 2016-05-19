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Bide Frantsesa Agesetik Burgosera

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Emaús erromesen etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue emaus

San Pedro de Cardeña kalea, 31 bis, San José Obrero parrokiaren eranskina
Burgosen

947 25 28 51

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: San José Obrero parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San José Obrero parrokia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Agesetik Burgosera Etapa 12

Agesetik Burgosera

km 23,0
Denbora 04H 55’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Emaús erromesen etxea

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