Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
San Pedro de Cardeña kalea, 31 bis, San José Obrero parrokiaren eranskina
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Emaús erromesen etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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San Pedro de Cardeña kalea, 31 bis, San José Obrero parrokiaren eranskina
Burgosen
Aterpetxearen jabegoa: San José Obrero parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: San José Obrero parrokia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak