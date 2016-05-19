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Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

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Casa de Pelegrins Emaús

Disponible sense connexió
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Albergue emaus

C/ Sant Pere de Cardeña, 31 bis, annex a la parròquia de San José Obrer
Burgos

947 25 28 51

[email protected]

Propietat de l'alberg: Parròquia San José Obrer

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia San José Obrer

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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