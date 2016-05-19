Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos
C/ Sant Pere de Cardeña, 31 bis, annex a la parròquia de San José Obrer
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Casa de Pelegrins Emaús
Disponible sense connexió
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C/ Sant Pere de Cardeña, 31 bis, annex a la parròquia de San José Obrer
Burgos
Propietat de l'alberg: Parròquia San José Obrer
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia San José Obrer
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa d'Agés a Burgos
km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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